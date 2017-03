Escándalo por un video que mostraba a los represores como "héroes" en escuela porteña

Fotos ESCENARIO. Escuela Carlos Della Penna, donde ocurrió el lamentable episodio. Malestar en los padres.

29/03/2017 -

El acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la escuela Carlos Della Penna, en el barrio porteño de La Boca, terminó en un escándalo. Según denunciaron los padres de los alumnos, una docente les mostró a sus hijos un video que reivindica la última dictadura militar, llama "héroes" a los represores y hasta cuestiona la política de Derechos Humanos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Este 24 de marzo, pedí que te enseñen la historia completa: en la década del 70 la Argentina vivía día a día bajo atentados terroristas, matando a niños, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. La población no quería vivir más así; los terroristas ponían un promedio de 2 bombas al día, sin importar quiénes morían", es una de las frases expuestas en el video, de poco más de cuatro minutos de duración, que la maestra exhibió a los chicos.

Justificación

En otro tramo del corto, se justificó el terrorismo de Estado al argumentar que "las fuerzas de seguridad reaccionaron aniquilando a quienes sembraron el miedo". "Nuestras fuerzas armadas lograron combatir al enemigo", agregó. En ese sentido, cargó contra los gobiernos kirchneristas por encarcelar a sus "héroes" porque así se beneficiaron con el "gran negocio" de los derechos humanos.

"Vamos al año 2003. Los Kirchner y parte del gobierno, quienes te mintieron durante 12 años, formaban parte de estos grupos guerrilleros", dice el video, acompañado por dibujos con artefactos explosivos. "Ahh para que sepas... ¿sabes dónde están los que defendieron a tu país en esa época y muchos son ex combatientes de Malvinas? ¡Están presos!", sostuvo.

Tanto la maestra que decidió exhibir ese video que circulaba en internet como la directora del colegio tuvieron que dar explicaciones en el Ministerio de Educación. Según confirmó la subsecretaria de Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación porteño, Andrea Bruzos, ambas fueron separadas del cargo preventivamente "hasta que hagan su descargo".

Sorpresa

"Es terrible lo que pasó. Repudiable e inimaginable. No podíamos creer cuando nos llegó la noticia al Ministerio. Tuvimos que chequearlo. Son esas cosas que no pueden pasar. Este acto lo tenían a cargo las maestras de sexto grado. Cuando nos dijeron que la docente pasó el video y la directora no lo frenó. No podemos creer que no lo haya frenado. No chequeó lo que se iba a pasar. Nos molesta tanto y estamos tan indignados, no es así como se trabaja en las escuelas de Buenos Aires", dijo la funcionaria en diálogo con TN y que reprodujo Infobae en su sitio web.