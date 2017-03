Independiente BBC le apunta a los playoffs

Fotos OBJETIVO. Independiente BBC quiere acceder a cuartos de final.

29/03/2017 -

Independiente BBC ya está con la mente puesta en los playoffs de reclasificación del TNA, que comenzarán el próximo miércoles 5 de abril y en el que no tendrá ventaja deportiva.

Esa noche, el conjunto santiagueño se presentará en el estadio Delmi para enfrentar a Salta Básket, en el primer juego de la serie, pactada al mejor de cinco partidos. El viernes 7 de abril, se jugará el segundo partido, también en calidad de visitante.

El lunes 10, la serie se trasladará al estadio Ciudad. Y, de ser necesario, el miércoles 12 se disputará el cuarto juego en nuestra ciudad y el sábado 15, el quinto partido decisivo en Salta.

Hindú de Resistencia, Comunicaciones de Mercedes, Unión de Santa Fe y Villa Ángela Básket lograron el pasaje directo a los cuartos de final de la Conferencia Norte.

Reclasificación

Los emparejamientos de reclasificación son los siguientes: San Isidro de San Francisco (quinto) vs. Asociación Mitre de Tucumán (duodécimo), Salta Básket (sexto) vs. Independiente BBC (undécimo), Barrio Parque de Córdoba (séptimo) vs. Villa San Martín (décimo) y Tiro Federal de Morteros (octavo) vs. Oberá Tennis Club (noveno).