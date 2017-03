El mendocino Alejandro Castro dirigirá el viernes

29/03/2017 -

Ayer se conocieron los árbitros para la vigésimo quinta fecha del Torneo de la B Nacional, segunda de la segunda rueda. El mendocino Alejandro Arco será el encargado de impartir justicia en el duelo que protagonizarán Almagro y Central Córdoba, el próximos viernes 31 de marzo a las 15.30, en José Ingenieros.

Las restantes designaciones arbitrales de la fecha 25 son: All Boys vs. Independiente Rivadavia (Pablo Echavarría), Atlético Paraná vs. Juventud Unida (José Sandoval), Estudiantes vs. Nueva Chicago (Diego Ceballos), San Martín vs. Instituto (Pablo Dóvalo), Villa Dálmine vs. Los Andes (Ramiro López), Douglas Haig vs. Gimnasia (Carlos Córdoba), Brown de Adrogué vs. Flandria (Bruno Bocca), Ferro vs. Boca Unidos (Mario Ejarque), Crucero del Norte vs. Argentinos (Gastón Suárez) y Brown de Madryn vs. Santamarina (Nelson Sosa).