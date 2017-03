Santiago recibirá a los mejores del país

Fotos ANUNCIO. Las dos competencias fueron oficializadas en el Natatorio por autoridades provinciales y de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

29/03/2017 -

Ayer en horas del mediodía, se realizó el anuncio de dos importantes competencias de natación, que se llevaran a cabo en la provincia de Santiago del Estero. La provincia, será sede de una Competencia Nacional de Natación de Mayores, los días 10 al 13 de mayo y de Infantiles y Menores, del 2 al 5 de agosto en las instalaciones del Complejo Natatorio Olímpico ‘Madre de Ciudades’.

Las mismas fueron oficializadas con una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Fernando Terrilli, el secretario de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini, el subsecretario de Deportes, Carlos Dapello y el profesor de natación, Claudio Montenegro.

‘El Natatorio Olímpico cumple con todos los requerimientos internacionales para el desarrollo de alta competencia’, señaló Sergio Antonini, secretario de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, durante el anuncio de la realización de dos torneos nacionales de natación en Santiago del Estero.

Dapello habló sobre el anuncio de ‘dos torneos muy importantes que se van a realizar por primera vez en nuestra querida provincia para elevar la consolidación del natatorio olímpico, de los argentinos y los santiagueños. Vamos a celebrar en mayo y en agosto, todo esto enmarcado en la política deportiva que lleva a cabo la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y nuestro senador nacional, Dr. Gerardo Zamora’.

Seguidamente, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Fernando Terrilli, expresó: ‘Es un verdadero placer, comunicar estos eventos en nuestra querida provincia de Santiago del Estero’ y agregó ‘Quiero felicitar a la gestión de la gobernadora, Dr. Claudia de Zamora, así también al senador nacional Dr. Gerardo Zamora y al jefe de Gabinete, Elías Suárez. Realmente este tipo de eventos son para celebrar. Desde la Confederación venimos con todo el apoyo; no solo con el evento sino institucionalmente con las autoridades. Creo que va a ser una fiesta por un lado, mezclando, las categorías de promoción con modalidades olímpicas, que galardonan este evento. Mis más sinceras felicitaciones a Santiago del Estero en materia de deporte’.

En tanto, el secretario de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini, recordó: ‘En el mes de diciembre, cuando vine a acompañar a la inauguración de este complejo acuático, ese mismo día al jefe de Gabinete y a la gobernadora, Dr. Claudia de Zamora les hice la propuesta, de traer a la provincia competencias nacionales. Rápidamente, la gobernadora, me pidió que lo hagamos y hoy nos encontramos con dos de los mejores torneos, que podamos tener en la natación’. Luego reveló: ‘El campeonato de mayores que se llevará a cabo del 10 al 13 de mayo, es con la participación de nadadores olímpicos argentinos y los mejores nadadores de la República Argentina, en la primera categoría. Paralelamente para darle un marco de color y empezar con el desarrollo de la natación, incorporamos lo que llamamos Campeonato Regional del Norte Argentino, participando diez provincias en las categorías infantiles y menores que van a dar un marco de fiesta, realmente muy importante. En el mes de agosto, del 2 al 5 va a ser el campeonato de infantiles y menores donde es muy importante también, por la cantidad de participantes, y por el acompañamiento de padres y familias de los niños, que por lo consiguiente van a desarrollar turismo en Santiago del Estero. El Complejo Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de la provincia, cumple con todos los requerimientos internacionales para el desarrollo de Alta Competencia. Así que no va a ser muy extraño que en un futuro no muy lejano, podamos traer competencias, de nivel internacional aquí en la provincia de Santiago del Estero. Quiero felicitarlos y que le transmitan a la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, y al senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, que han sido parte fundamental para la construcción, de este Natatorio’.

Elías Suárez

Para finalizar, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suarez, transmitió el agradecimiento de la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, a las autoridades nacionales y expresó: ‘Sin dudas hay que agradecer particularmente, por estos anuncios que son muy importantes. Hoy estamos aquí ratificando esta política de estado que implica un gran esfuerzo y que hoy se ve plasmado en el tema de la natación a través de este hermoso complejo que nos pone, como decían las autoridades, en el más alto nivel nacional y por supuesto regional y con el anuncio de estos dos importantes eventos, dos torneos nacionales que sin dudas nos van a dar la posibilidad de competir con deportistas, nadadores olímpicos, aquí en Santiago del Estero y además también de que jóvenes y niños de todo el Norte, puedan participar de este evento y de esa manera poder crecer en esta disciplina’, señaló el jefe de Gabinete, en últimos términos.