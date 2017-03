"Me cambiaste por ese pendejo, más vale que no me denuncies porque salgo y te mato"

Fotos AUDIENCIA. La Dra. Gallo solicitó que quede detenido, ya que se trataría de una persona reincidente

29/03/2017 -

La Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar -representada por la Dra. María del Pilar Gallo, fiscal a cargo de la investigación- solicitó ayer la prórroga de la detención para un jornalero que agredió y amenazó de muerte a su pareja.

A través de una audiencia pública, la representante del Ministerio Fiscal pidió a la jueza de Control y Garantías -Dra. Roxana Menini- que se extienda la detención de Alejandro Suárez, de 45 años, quien agredió a su ex pareja en tres oportunidades.

La fiscal indicó que el primer caso de violencia se registró en julio del año pasado, cuando el acusado -quien estaba separado de la víctima- arribó a la ex casa matrimonial. La damnificada le reclamó su presencia en el inmueble y éste comenzó a insultarla.

Según el relato de la mujer en ese entonces, el acusado la tomó de los brazos y la llevó contra la pared. Ella para defenderse le propinó un golpe en sus zonas bajas e intentó huir pero su ex la alcanzó y le pegó una ‘piña’ en el pecho para tirarla al suelo. Allí le dijo ‘si no sos mía no sos de nadie’ y se fue.

El otro hecho ocurrió cinco meses después. Suárez encontró a su ex en la calle y le pidió que vuelva con él. Ante la negativa de la víctima, el acusado la introdujo en un local comercial le quitó el teléfono celular para revisarlo. La mujer logró huir. Ella radicó las denuncias correspondientes en cada uno de los hechos.

El último episodio de violencia se registró el día 9 de marzo, cuando Suárez llegó en una moto a la casa de su ex, y al advertir que ésta se encontraba con su hijo y su nueva pareja descendió del rodado y exigió que el ‘tercero’ en discordia se retire.

Para evitar problemas mayores la nueva pareja de la víctima se retiró del domicilio mientras que la víctima intentó ingresar a la casa, pero fue alcanzada por el acusado -quien ya tenía una prohibición de acercamiento impuesta por la fiscalía desde el 13 de febrero- y la agredió físicamente, mientras le cuestionaba: ‘Me cambiaste por ese pendejo, no respetas la casa, más vale que no me denuncies porque cuando salga te voy a matar’ y se fugó.

Ante la presencia de la damnificada en la Seccional 16, la fiscalía ordenó la inmediata detención del acusado, quien se encuentra tras las rejas desde entonces.

La fiscal mostró las evidencias con las que cuenta y ante la reincidencia, solicitó que siga detenido.

Por su parte la defensa del imputado —Dr. Diego Leguizamón— solicitó que sea excarcelado ya que pasaron 3 meses y el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para realizar las averiguaciones pertinentes.

En su resuelvo, la Dra. Menini fue contundente en su postura y rechazó el pedido de excarcelación y ordenó la detención del imputado por 15 días más.