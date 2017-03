Para hoy programaron la tercera fecha de la Liga de las Instituciones de Frías

29/03/2017 -

CHOYA, Choya (C) Para hoy se pondrá en juego la tercera fecha del torneo de fútbol amateur Claro Inter que es organizado por la Liga de las Instituciones de Frías. La misma se jugará de manera íntegra desde las 20 en las instalaciones del Parque Municipal de la "Ciudad de la Amistad".

Los juegos serán Salud vs Loma Negra; Polideportivo vs Tránsito; Policía vs Profesores; Obras vs Social; Aoma vs Comercios y Banco vs La Bio.

Las posiciones tienen en la cima a Social, Policía, Profesores y La Biodiesel con 6 unidades.