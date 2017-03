Flavio dijo que tendría sexo con mujeres

29/03/2017 -

El bailarín y coreógrafo Flavio Mendoza aseguró que le gustaría tener relaciones con el sexo opuesto: "Lo haría si me atrae de una manera especial. Ellas me fascinan, veo a una chica en tetas y me parece hermoso". Además, contó: "Tengo fantasías con artistas de afuera como Colin Farrel. Brad Pitt es hermoso pero no me calienta. Ricky Martin es lindo, lo conozco pero no pasó nada. El hombre tiene que ser gauchito en el sexo. Incluso me gustaría hacerlo con un grupo de hombres, pero nunca lo experimenté. Dejo la puerta abierta", sentenció el reconocido artista argentino.