Sofía Gala tiene tres trabajos y no llega a fin de mes

29/03/2017

Sofía Gala se mostró preocupada por la situación actual del país y dijo que aún teniendo tres trabajos, le cuesta llegar a fin de mes. Sin embargo, se mostró esperanzada y aseguró que desea que al Gobierno le vaya bien. "Tengo tres laburos y no llego a fin de mes", afirmó la hija de Moria Casán en Desayuno Americano cuando le preguntaron si los problemas en materia económica afectaban al trabajo del actor. Llego hasta ahí, pero no puedo ahorrar, por suerte tengo trabajo. Veo a mis hijos dos horas por día y sin embargo, no me alcanza".