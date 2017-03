Yayo, más bestia que nunca, llegará sin filtros al teatro 25 de Mayo

29/03/2017 -

Tal como lo adelantó EL LIBERAL, el humorista argentino Yayo Guridi vendrá a Santiago el próximo 21 de mayo para presentarse, a las 21, en el teatro 25 de Mayo, con su espectáculo humorístico ‘Yayo sin filtros, regreso de la bestia’.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del primer coliseo santiagueño. El precio para ver este show, que aún Yayo presenta en Carlos Paz, se han fijado en $400 plateas, $400 por persona para platea baja, $ 350 por persona para platea alta, $300 tertulias y $250 cazuela. El artista que vivió en Carlos Paz cinco temporadas exitosas con su unipersonal y una, con Sin codificar, dice que su show es lo mismo de siempre. "Chistes más, chistes menos, monólogos y canciones. Un espectáculo que prácticamente lo armó la gente con los chistes que me cuentan en la calle", señala Guridi en una entrevista con La Voz del Interior. Consultado acerca de sí a lo largo del tiempo ha podido saber de qué nos reímos, resaltó: ‘Yo me río de muchas cosas, así como me gusta la música desde el cuarteto al heavy metal europeo. Me río de los Monty Python, pasando por Jorge Corona y Capusotto, Cacho Garay, Cacho Buenaventura".