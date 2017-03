Sol Pérez con todo: "Si voy al Bailando voy a ir al cruce"

29/03/2017 -

"Si voy al Bailando voy a ir al cruce", amenazó la chica del clima de TyC Sports, Sol Pérez, también conocida como ‘la sobri de Pérez’, cuya imagen en redes sociales viene en alza. "Creo que puedo aportar frescura, no soy careta, no vendo algo que no soy", expuso sobre lo que quiere brindarle al certamen de Showmatch. Asimismo advirtió que si llega a Bailando por un Sueño: "Yo iría al cruce, soy estudiante de derecho y justiciera, eso es lo que me da miedo en el Bailando. Por eso no la pasé tan bien en Combate, soy siempre la primera en saltar, y me defiendo siempre", confesó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Sobre sus conocimientos de baile, indicó que "yo soy patinadora, hice baile algún tiempo".

En cuanto a su rol en las redes sociales, lo que le dio mayor exposición, contó que "me gusta cuidarme, me gusta el fitness, y también me gusta mostrar.

Estoy mostrando lo que a mí me gusta, cómo voy logrando cambios en mi cuerpo, sentirme cómoda con mi misma, y no me afecta lo que digan, bloqueo y me olvido", confesó en comunicación telefónica con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante el programa "Por Si Las Moscas".