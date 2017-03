"Goldie" Legrand, la invitada imposible de Mirtha a su mesa

29/03/2017 -

A sus 90 años, Mirtha Legrand está más presente que nunca en la televisión argentina. Sus programas e invitados marcan la agenda mediática nacional y la diva se lleva un buen rating. Sin embargo, para la "Chiqui" hay un personaje que quiere en su mesa pero le resulta casi una misión imposible: su hermana gemela, Silvia "Goldie" Legrand. Luego Carlos Monti, conductor del programa, indagó: "¿Vos le tenes miedo a Mirtha, le tenes miedo a tu propia hermana?". "No me hagas reír Carlitos. No, no le tengo miedo a Mirtha. Ella conoce tanto de mi vida como yo de la suya", respondió "Goldie".