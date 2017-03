Maglietti se tiñó el pelo de rosado

29/03/2017 -

La modelo y abogada argentina, Alejandra Maglietti sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram con un radical cambio de look. De vacaciones en Londres, la panelista de "Bendita" disfrutó de su tiempo libre y se animó a teñirse el pelo de rosado.

"Después de amagar varias veces y solo teñirme las puntas, me animé al color entero. ¿Qué color me quedará después? No sé, pero creo que me van a ver así por un tiempito", escribió en sus redes sociales junto a una foto de su nuevo color de cabello. Además, disfruta a pleno de su excelente relación sentimental con el futbolista argentino Jonas Gutiérrez. ¿Casamiento? La gran pregunta.