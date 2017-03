Una ex GH vuelve locos a los mejicanos con su escultural figura que pasea por Tulum

29/03/2017 -

Daniela Rocca no deja de ser una verdadera diosa. La ex Gran Hermano subió a su Instagram una serie de fotos de sus días en México y generó mucha provocación entre los usuarios de dicha red social. La joven es dueña de un cuerpo alucinante y lo lució en las playas del país azteca. La muchacha viajó junto a un grupo de amigos a Tulum y Cancún, dos destinos paradisíacos. Daniela se recibió en medicina en 2015, una carrera que había dejado en stand by para entrar a la casa.