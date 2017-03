Fotos Zarco: "Tengo muchas ganas de llegar a Las Termas"

Johann Zarco al mando de la YZR-M1 del Monster Yamaha Tech 3, y a pesar de ser uno de los novatos de la categoría, se puso líder imponiendo un gran ritmo que ningún piloto fue capaz de seguir.

Sin embargo, en la sexta vuelta y con más de 1.2 segundos de ventaja sobre Andrea Dovizioso, el debut de Zarco en MotoGP terminaba antes de tiempo con una caída en la curva dos del Circuito de Losail, un incidente del que Johann salió totalmente ileso.

"Cuando empezó la carrera", explica el dorsal #5 de MotoGP, "estaba concentrado y pude ver que no estaba lejos del primero, así que quise aprovechar la oportunidad para hacerlo bien. Sé que mis salidas son fuertes y adelanté a varios pilotos en la primera curva, y entonces encontré un ritmo consistente. Seguí empujando, pero en la sexta vuelta decidí relajarme, y quizás me salí un poco de la trazada y me caí en la segunda curva".

Zarco lamenta terminar así su estreno en MotoGP, pero admite que su ritmo demostrado en las cinco primeras vueltas del GP de Qatar le anima a conseguir un buen resultado en Santiago del Estero dentro de dos semanas: "Es una pena pero al final siempre vamos al límite y todavía necesito aprender de esta categoría, este tipo de errores son parte de mis lecciones como rookie en MotoGP. Al final estoy contento, es una pena el resultado pero es importante para mi confianza, tengo muchas ganas de llegar a Termas de Río Hondo".