Fotos El dólar opera estable a $ 15,84

-

En medio de una importante oferta de exportadores y bancos, el billete retrocedió ayer cinco centavos, con lo que acumuló su segunda baja consecutiva.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa descendió tres centavos a $ 15,56 y anotó su tercera baja en fila en una rueda en la que el volumen operado aumentó un 33% a u$s 406 millones.

Los máximos se registraron con la primera operación pactada, en $ 15,59 pero la oferta se intensificó a partir del final del primer tramo ejerciendo una presión que se trasladó a los precios con una franca tendencia declinante. Tal es así que la divisa anotó su mínimo a $ 15,52 en los momentos de mayor afluencia de vendedores, sin que la demanda pudiera generar alguna reacción. Ya sobre el final de la sesión se observó una leve recomposición que, sin embargo, no sirvió para revertir una nueva caída del tipo de cambio.

"La tendencia declinante que viene exhibiendo el dólar no se revirtió y en consecuencia, los precios vuelven a ubicarse en los niveles de la primera semana de marzo, mantiendolos alejados del valor de referencia cercano a los $ 15,60. La proximidad del fin de mes y el inicio de las compensaciones propias de esta circunstancia no tienen por ahora impacto en el mercado local y no logran neutralizar la baja en un contexto en el que todavía mandan los ingresos desde el exterior", destacaron desde PR Corredores de Cambio.

En el mercado informal, en tanto, el blue cedió cuatro centavos a $ 16,07, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" cayó cuatro centavos a $ 15,59, y el dólar "Bolsa" bajó un centavo a $ 15,56.

En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 330 millones, el 60% fue en "roll-over" de marzo ($ 15,53) a abril ($ 15,73) con una tasa implícita de 15,7%TNA. El plazo más largo negociado fue agosto, que cerró a $ 16,715 con una tasa de 17,7% TNA.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 150 millones hasta los u$s 51.511 millones.