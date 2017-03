Video: Una madre que sufre de demencia no reconoce a su hijo por primera vez

Hoy 16:16 -

Joey Daley, es un estadounidense de 45 años que vive en Dublin, Ohio. Su madre Molly sufre demencia por cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativo y progresivo del cerebo. Daley decidió registrar el avance de la enfermedad en su canal de YouTube, para mostrar cómo se ven afectadas las familias.

El video que compartió en las redes sociales se observa cuando Daley le pregunta a su madre quién es, pero segundos después la respuesta es inesperada. "No sé", contesta la mujer, quien luego afirma que se conocieron en el colegio.

"Fue la primera vez que no me reconoció. No tengo palabras para describir lo mal que me sentí en ese momento", explico Joey al portal Verne.

