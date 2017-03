FÚNEBRES | 30 de Marzo de 2017

Hoy 21:52 - FALLECIMIENTOS





- Carlos Alberto Fernández

- María Eulogia Metrofano (Beltrán)

- Manuel Jesús Gallo

- José Baleriano Fernández

- Flabia de Jesús Paz

- Pablo Dermidio Castaño

- Desiderio Canceco (Frías)

- Jorge Ernesto Ledesma

- Asención Nicandra Herrera

CALO, RODOLFO MARIO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Su hija Mónica, sus nietos Pablo, María Emilia, sus bisnietos Luciana, Lujan y Facundo Verón Mastroiacovo participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CALO, RODOLFO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Dios recíbelo en tus brazos y dadle el descanso eterno. Su hermana Rita Calo de Coronel, sus sobrtinos Susana, Carlos y Guillermo Coronel con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol.

CALO, RODOLFO MARIO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Las flores se marchitan, las lágrimas se secan y las oraciones llegan al oído del Señor y son escuchadas. (San Agustín). Patricia Jiménez y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Roberto.

CALO, RODOLFO MARIO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Ya cumpliste tu misión en esta vida, "podes descansar en paz". Vas a un bello lugar donde no hay sufrimiento, dolor ni lágrimas, tu cuñada María Cristina Acosta, concuñado Alberto Chazarreta Franzzini, tus sobrinos Albertito, Gringa, Gustavo, su esposa Mabel, sobrinos nietos Nelson, Sebastian, Alan, Jorgelina y Josefina participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestros queridos sobrinos Moni, Rodi, Roberto y Karina.

CALO, RODOLFO MARIO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Yoyi, Irma y Viky Gerez y familia y Ariel Gerez y flia, participan con dolor el fallecimiento del padre del estimado amigo Robert e imploran al Señor por cristiana resignacion para sus hijos y demás familiares y amigos.

CALO, RODOLFO MARIO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Cacho, Pocho, Raúl y Sara Mastriacovo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CALO, RODOLFO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Vecinos, clientes y amigos de su hijo Roberto: Tere, Nelly, Dorita, Celia, Juana, Cecilia y Lucy lo acompañan en el dolor, Piden por el descanso del alma de su Sr. padre y resignación para toda la familia.

CALO, RODOLFO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Familia de Zoraida B. de Bissacco y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su vecino y amigo Roberto y se ruega una oración en su querida memoria y una pronta resignación a su familia.

CASTAÑO, PABLO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su esposa Blanca, hijos Roberto, María Dominga, Pablo, Martín, Gonzalo, Blanca, Julio, Diego, hijos pol., Vero, Belén, Héctor, Inés, Miguel, Daniel, Darío, Hnos. Sandra, Dominga, José, Julio, Carlos, Segundo, Francisco, Elsa, nietos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio Los Flores a las 10 hs. ONG SEPELIO SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su esposa Valle, sus hijos Luciano, Mauricio y Celena, hijos políticos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Serv. Abraham Gubaira S.R.L. P/Caruso Cia. de Seguros S.A.

FERNÁNDEZ, JOSÉ BALERIANO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Sus hijos María José, Alejandro, José, su compañera Noelia Jiménez, su mamá Celina Carabajal, hnos. y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. En el cementerio Santa María dpto. Capital. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Su sobrina Alcira Ruiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Manuel Augusto Álvarez lamenta profundamente el fallecimiento del padre de la Ingeniera Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Empresa Saba SRL participan con dolor su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Empresa Camh SA participan con dolor su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. Hugo Marcelo Tarchini y flia. participan con dolor su fallecimiento.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesús participa el fallecimiento del suegro de nuestra compañera Silvia Ovejero Alcorta y rogamos una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La agrupación Jóvenes por la Inclusión participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. César F. Pereyra (p) e Ing. César A. Pereyra (h) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la ministra del Agua y Medio Ambiente Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. CPN Luis Guillermo Villegas y familia acompaña en este duro momento a la familia Fuentes y ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La empresa MOVISU participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia Fuentes en estos momentos de dolor.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. David Jarma, Graciela Neirot e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Pedro y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El intendente de la ciudad de Suncho Corral, Jorge Daniel Azar participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la señora ministra de Agua y Medio Ambiente de la provincia ingeniera Norma Fuentes. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. "En mi angustia clamé al Señor, y Él me escuchó. Mi clamor llegó hasta sus oídos ...." (Salmo 18:7). Rectoría y la comunidad educativa del colegio Fundación Cultural La Brasa acompaña y participa con dolor el fallecimiento del padre de su docente, Prof. Silvia Fuentes. Se ruega una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Patricia Larcher participa su partida al reino del Señor y acompaña a su amiga Norma y familia en este momento de dolor.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Eliseo C. Monti, esposa Rosa Isac e hijas María Luz y Rosina Monti participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ana Urquiza de Abud e hijos acompañan a su hija Norma y demás familiares ante el fallecimiento de su querido padre.

GALLO, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su madre Antonia Gallo, sus hnas. María de los Ángeles, su sobrino Facundo , sus tíos, primos, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. En el cementerio La Piedad. Cobertura Hamburgo Cia De Seguros S.A.. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 tel. 4219787.

GALLO, MANUEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Chicha y Lucy Riachi participan con gran dolor la partida de Manu y elevan oraciones para que el Señor lo reciba en su reino y para que nuestra querida Antonia, Kuqui y Facu tengan una pronta resignación.

HERRERA, ASENCIÓN NICANDRA (q.e.p.d.) falleció el 28/3/17|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Personal directivo, cuerpo de profesores, personal administrativo, maestranza y alumnos de la Escuela Secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la secretaria del establecimiento Prof. Silvia Domínguez. Se ruega una oración.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. César Monicci Kurán, su esposa María del Carmen Parente y sus hijos Florencia y Emiliano participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza, alumnhos y la Asociación Cooperadora de la Escuela Tecnica nº 2 Ing. Sgo. Barabino padrticipan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo. Rogamos una oración en su querida memoria.

LEDESMA, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Sus hijos, nueras y nietos part. su fall. Sus restos fueron inhum. en el cem. Los Flores. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEDESMA, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Su sobrina Ana Mariel Ledesma Tenreyro y sus sobrinos nietos Antonella, Fabio y Fabrizio Casagrande participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Norma Tenreyro y sus sobrinos Gary, Katty y Any participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE CARPINTERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/17|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván acompaña espiritualmente a Nuny en tan dolorosa circunstancia y eleva una oración en su memoria.

PAZ, FLABIA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Sus hijos Alicia, Carlos, Leopoldo, Gabriel, h. políticos, nietos, sobrino y bisnietos. Sus restos seran inhumados hoy 16 hs. En el cementerio La Piedad . Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

PAZ, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Su tía Cuca, Hugo y flia., Luis y Flia, Elsa y flia., Nelli y flia., Rosa y flia., y tus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ADA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció en Mercedes, San Luis el 28/3/17|. La Asociación Civil "Coral Plenitud de Adultos Mayores" y su prof. Juan Cano participan el fallecimiento de la hermana de su querida compañera Felisa Rodríguez, acompañan a sus familiares en tan doloroso trance y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, GENOVEVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Te fuiste de este mundo para estar junto a Dios nuestro Señor. Pedimos por tu descanso y paz en el Paraíso Celestial. Su hermana Sylvia Beatriz Sánchez, sus sobrinas Ivanna y Carolina Romero, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso. Frías.

BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Fuiste una madre ejemplar. Abuela, bisabuela incomparable. Mi gran amor, mi compañera de toda la vida, esposa y amiga incondicional, has luchado tanto por vivir ... que hoy no puedo resignarme a la soledad por tu partida al más allá. Sos el ángel que me guía desde la distancia. Te amo Chela ... y te amaré por el resto de mi vida. Su desconsolado esposo Cacho, sus hijas Mariela, Mabel, Claudia, sus yernos y nietos invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la iglesia Sgo. Apóstol al cumplir 11 meses de su fallecimiento.

CORONEL, FRANCISCO DEL CARMEN (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/94|. Al cumplir veintidós años de su ausencia física, te pedimos Señor, María Reina y a tu hijo nuestro Señor Jesús, que brille para él la luz que no tiene fin para nuestro amado Chocho. Que el Señor Jesús te de en el cielo todo el año que sembraste en la tierra. Te recordaremos hoy a las 20.30 en la Santa Misa de la Parroquia San José, Bº Belgrano. Su esposa, hijos, nietos y sobrinos.

FERREIRA DE LÓPEZ, CARMEN VITELMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/15|. Su esposo, sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco, al cumplirse dos años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, BELLA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, siempre fiel a la Fe. 2 Tim. 4-7. Su esposo Carlos Pereyra, sus hijos Pachacho, Sebastian, Analia y Pupi, su hija poliica Rocio Vera y nietos Jeremias y Benicio, invitan a la misa con motivo de cumplirse 9 dias el jueves 30 a las 20 hs. en la Capilla Ntra. Señora de Pompeya. La Banda.

LEGUIZAMÓN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/16|. Su hijo y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse un año de su fallecimiento.

PAZ, OCTAVIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/13|. Papi a 4 años de tu partida a la eternidad, hoy tu familia te recuerda con mucho cariño porque te seguimos extrañando por ser un padre bueno y humilde. Fuiste lo mejor que tuvimos en esta vida por eso estarás siempre en nuestros corazones. Tu esposa Haydée, tus hijos Octavio, David, Roxana, Claudio y Gabriela invitan a la misa en la iglesia Catedral 20.30 hs para rogar por el eterno descanso de su alma. Elevan oraciones en su memoria.





OSORIO JUÁREZ, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Hoy cumplirías, tus dieciséis años. Te recordamos con todo el amor del mundo. Su madre Lorena, sus hermanitos Lautaro y Pochito, Jorge Cejas y familia, sus abuelos Pocholo y Puri, sus tíos y primos, sus desconsolados amiguitos que claman justicia. Sin dudas te encuentras en los brazos del Señor por ser un ángel. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno.





GARCÍA, BELLA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. "Abranme las puertas de justicia, para entrar, a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. ¡Te agradezco, que me hayas escuchado, tu has sido para mi, la salvacion".W. Salmo 117. La Curia Madre de la Divina Gracia de Santiago Apóstol y sus seis praesidias invitan a la misa en el noveno dia de la partida al reino de los cielos de la ex presidente de esta institución, hermana Bella a celebrarse en la capilla de Nuestra Sra. de Pompeya hoy a las 20 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.





CANSECO, DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Felices los pacientes porque recibiran la tierra en herencia. La comunidad San José de la Parroquia de Sumampa participa el fallecimiento de uno de sus integrantes quien trabajo con ahinco y constancia en el crecimiento de la misma. Acompañamos a su esposa Mechy a sus hijos, hermanos y toda la flia. en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria. Frías.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su esposo Pichón López participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su esposo Pichón Lopez, sus hijos Betty, Betto, hija pol. Mariana, nietos Gabriel y Samiro y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. a las 11 en el cem. de Beltrán. Casa de duelo Esperanza 472 Beltrán. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hija Betty y su nieto Gabriel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hijo Betto, su hija política Mariana Vázquez, su nieto Samiro y su consuegra Gladis participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hermana Lidia M. de López, sus sobrinos Marisa, Silvia, Daniel, Lilián, sus sobrinos nietos Javier, Narela y Danielito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hermanos políticos Rosa, sus sobrinos Cacho y Gladis, sus sobrinos nietos Alejandro y José Luis Metrofano con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hermanos políticos Negra Arce de López, sus sobrinos Negrito, Gringui, Sandra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hermano político Margui, sus sobrinos July y Manuel; Marcela y Juan Carlos, sus sobrinos nietos Juan Fernando, Belén y Alan participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Sus hermanos políticos Mirta y Horacio Cúchero, sus sobrinos Karina, Valeria y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su hermano político Mario López, su esposa Silvia Tejera y sus hijos Jimena, Lorena, Verónica López y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Sus primos Victorio Formini, su esposa Marta Britos, su hija Ana Elisa y Ana Carrizo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su prima Ángela "Chini" Formini, sus hijos David y Julián Basualdo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Sus sobrinos Jorge, Luis e Isabel Hunko y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Pablo Miguel Hunko, ahijado de su hijo Betto participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Directivos, docentes, personal de maestranza y la comunidad educativa del Establecimiento 458 /606 "José Echegaray" de la localidad El Refugio, acompañan con profundo dolor a su colega Mariana Vázquez por el fallecimiento de su madre política.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Valeria y Aldo, amigos de su hija Betty y Mariano Alcalde, amigo de su nieto Gabriel, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. La comunidad educativa de la Esc. 1051, José Capel de Chilca (Robles) participa con dolor el fallecimiento de su ex directora la querida Sra. Maruca y ruega pronta resignación para su esposo, hijos y nietos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Leticia Miranda Vda. de Milovich, sus hijos y demás familiares participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina Maruca. Acompañan en este duro momento a su esposo, hijos y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

METROFANO, MARÍA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela nº 135 Manuel Caballero de Vilmer participan con profundo dolor y acompañan a su querida compañera Roxana López. Ruegan oraciones en su memoria.





SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su esposo Rolando, sus hijos Matías y Julián y demás familiares agradecen infinitamente a todos los amigos, a sus incondicionales vecinos y familiares, en forma muy especial al personal directivo y docente de la Esc. Nº 925 de Barranca Colorada por todas las muestras de afecto y acompañamiento en estos momentos de dolor por tan irreparable pérdida. Invitan a la misa a Realizarse en su domicilio hoy a las 17 en Pozo Mocitoj Dpto. San Martín con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.