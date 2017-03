Fotos

Videos Santiagueños varados en el temporal en Comodoro Rivadavia: “Se espera lo peor”

30/03/2017 -

Una fuerte tormenta se desató ayer en Comodoro Rivadavia, Chubut, al sur del país, siendo este el mayor temporal en los últimos 40 años, el cual ya se habría cobrado una vida, según informaron medios locales de la provincia.

En medio de la desesperación se encuentra Luisa Palacio, una santiagueña radicada allá con su familia desde hace 3 años, quien contó a Diario Panorama la dramática situación que se vive allí. "Comodoro no está preparada para algo así, hace muchísimos años que esto no pasaba", expuso Luisa, quien explicó que "hay muchas familias afectadas, está todo inundado, calles llenas de barro, el agua llevando autos, es todo un caos".

El pronóstico del Servicio Meteorológico no es nada alentador, ya que se espera que la tormenta llegue a su punto máximo en la madrugada de hoy jueves. "Todavía no se termina, no sabemos qué va a pasar", comentó Luisa al respecto.

Según el Servicio Meteorológico, las condiciones no mejorarían por un tiempo, ya que para hoy se espera una marejada (producida por el viento, arrastrando las olas del mar hacia la ciudad) y la tormenta no llegaría a su fin. Mientras, el municipio recomienda a los vecinos no salir de sus hogares, como así también puso a disposición 5 centros de evacuación para las familias afectadas. Además, indicó que no habrá clases en las escuelas públicas, debido al temporal.