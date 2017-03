Fotos Aeronave de Santiago rescató a maestras aisladas en Tucumán

La docente María del Valle Seco junto con una compañera fueron rescatadas en la mañana de ayer desde las escuelas Isaías Nougués y Domingo Millán de la localidad de La Invernada mediante la utilización para el rescate de un helicóptero del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, ya que según consignaron medios de la vecina provincia, la aeronave con que cuenta el gobierno tucumano se encontraba en reparación.

La docente que estuvo desde el inicio de semana incomunicada por el vendaval de lluvia que aisló no solo a la escuela sino también a todo el poblado de Alto El Puesto, sostuvo que ‘está todo un desastre, todos los caminos, únicamente algunos enduristas han podido llegar a preguntar cómo estábamos, pero todo my dificultoso, apenas hemos podido pasar. Nosotros rezábamos para que no nos toque vivir esa situación otra noche más’, relató al ser rescatada.

María sostuvo que en las horas que le tocó pasar en la escuela, ‘me acordaba de mis hijos, de mi madre, de mis alumnos que también estaban viviendo esta situación a pesar de todo, pero no podíamos salir a ayudarlos porque el camino no nos permitía ni salir más allá de la escuela’.

La docente contó que se salvaron de milagro porque, en la desesperación, intentaron salir de la Escuela 363 en el peor momento. ‘Alguien nos hizo señas para que retrocedamos, porque había un pozo muy profundo en el camino. Nos hubiésemos hundido y esto hubiera terminado en tragedia’, relató María del Valle. La única manera de asistir a las familias aisladas en la localidad de Alto El Puesto era en helicóptero. Pero la aeronave del Gobierno de Tucumán no se encontraba operativa porque debía someterse a una revisión técnica programada.

Por esta razón, hubo que recurrir a un helicóptero del Gobierno de Santiago del Estero, que trabajó en conjunto con el de Gendarmería.