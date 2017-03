Jonathan Silva aceptó que hay errores defensivos

30/03/2017 -

El defensor Jonathan Silva aceptó que en Boca Juniors "hay errores" defensivos, pero advirtió que "el rival tiene virtudes y también juega a la pelota".

"No siempre vamos a ganar en todos lados -reflexionó-. Puede haber errores y distracciones, pero tampoco son todos defectos de uno. Los rivales tienen virtudes y también juegan a la pelota".

Sobre las críticas al equipo, el lateral aseguró que no es "de escuchar mucho porque sé lo que pasa ahí adentro y lo que trabajamos. De afuera por ahí se tienen otras visiones a las que no les doy tanta importancia".

Respecto de su competencia con Frank Fabra por la posición de lateral izquierdo, Silva, en rueda de prensa, comentó que "los dos nos entrenamos para jugar. Después, depende del técnico. Son análisis que él hace y respetamos sus decisiones".

"Hoy por hoy está jugando él y lo está haciendo muy bien -añadió-. El equipo está bien, pero creo que cuando me tocó, no sentí la diferencia de falta de ritmo ni nada. Eso me favorece psicológicamente y futbolísticamente".

Ante Defensa

Acerca de la posibilidad de jugar el sábado ante Defensa y Justicia, por segunda semana consecutiva, expresó que "entrenamos para jugar todos las fechas y cuando no te toca, la cabeza influye mucho. Es buenísimo entrenar para jugar, creo que dos partidos seguidos me vendrían muy bien".