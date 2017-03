Ariel Holan no quiere que el Rojo deje puntos en el camino

30/03/2017 -

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, destacó ayer la importancia de no dejar "puntos en el camino" para que su equipo no quede afuera de la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América en caso que no se imponga mañana a Vélez Sarsfield, de local, por la 18va. fecha del torneo.

"Cuando uno viene de dejar atrás puntos en el camino no es lo mismo que si estás adelante", manifestó el director técnico en conferencia de prensa tras la práctica matutina desarrollada en el predio Santo Domingo de la localidad de Villa Domínico.

"Si bien es cierto que los torneos argentinos son una carrera de regularidad, para mantenerse en las posiciones de vanguardia es importante ganar", añadió el ex entrenador de Defensa y Justicia.

Independiente se encuentra en el 13er. puesto con 23 unidades y cuenta con dos partidos menos (ante Talleres de Córdoba -15ta. fecha- y Defensa y Justicia -17ma.-) y para clasificarse a la Copa Libertadores tendrá que terminar entre los primeros cinco del certamen o coronarse campeón de la actual edición de la Copa Argentina.

Holan, de 56 años, también se refirió al equipo de Liniers, al que Independiente recibirá en Avellaneda mañana desde las 21.15.

"Cada partido tiene distintas problemáticas, pero en los últimos años de local a Independiente los equipos le ceden la iniciativa, porque la ansiedad de ir por el triunfo te da espacios para contragolpear por los nervios de buscar el segundo gol antes que el primero", dijo sobre el conjunto dirigido por Omar De Felippe.

En otro orden, Holan habló sobre la decisión de la institución de posponer el encuentro de la fecha pasada (17) ante Defensa y Justicia, debido a la citación del arquero Martín Campaña al seleccionado uruguayo para la doble fecha de eliminatorias ante Brasil (1-4) y Perú (1-2), por las jornadas 13ra. y 14ta.

"Fue institucional la decisión, pero nadie habla del reglamento. Nosotros nos sometimos a esa posibilidad. Nos cuesta atenernos a los reglamentos y por eso criticaron nuestra postura", explicó.