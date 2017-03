Jorge Miadosqui pidió la continuidad del "Patón" Bauza

30/03/2017 -

El dirigente sanjuanino Jorge Miadosqui pidió ayer la continuidad de Edgardo Bauza, quien es blanco de críticas a raíz del desempeño irregular del equipo argentino que está en zona de repechaje.

"No hay que cambiar el entrenador. Bauza debe continuar en el cargo, pero hay que ayudarlo. Hay que seguir con este proceso y no me cabe la menor duda que vamos a clasificar. Las eliminatorias siempre son difíciles", manifestó Miadosqui a Télam.

Miadosqui, quien desde hoy dejará su cargo como secretario de Selecciones Nacionales, aseguró que está "muy molesto" con la sanción impuesta a Messi. "El procedimiento fue malo y desprolijo. Lo justo hubiese sido la implementación del artículo 57, inciso 10, que menciona sanción económica y no disciplinaria", agregó Miadosqui.