Fotos POSTURA. Guillermo Raed ratificó que no le gusta cómo juega la selección del "Patón" Bauza, pero explicó que hay que respetar al profesional.

30/03/2017 -

Guillermo Raed fue partícipe de un día histórico para el fútbol argentino y se mostró gratificado por ser el nuevo vicepresidente 3º de la AFA.

"Estoy muy feliz y orgulloso de que me hayan invitado a participar en este primer Comité Ejecutivo después de la muerte de Julio Grondona. Se viene trabajando en la reinstitucionalización de la AFA desde hace un año y medio, después de aquella frustrada elección del 38 a 38 y a partir de ahí, junto al ascenso, junto al interior, se venía haciendo un trabajo serio y responsable. Lo importante es que estamos juntos", explicó en diálogo con EL LIBERAL.

Raed puso el acento en la unidad de la dirigencia del fútbol argentino. "No sólo el Comité Ejecutivo sino la mayoría de los clubes ha demostrado interés en participar. Algunos han estado tratando de conformar una lista opositora, pero al final hemos terminado compartiendo horas de trabajo, hemos consensuado algunos temas que eran cruciales para vivir este proceso. Lo principal es que estemos todos juntos para sacar al fútbol argentino adelante. Es una tarea no de un grupo de dirigentes, no de una lista en una elección, sino de todos los dirigentes del fútbol argentino que tenemos que encolumnarnos detrás de una gestión que tiene que poner al fútbol argentino en el lugar del cual nunca tendría que haber salido", agregó.

Al ser consultado por la era Bauza, opinó: "A título personal, más como hincha que como dirigente del fútbol, la verdad que no me gusta cómo juega la selección. Por el nivel y la calidad de los jugadores que tenemos, estamos en condiciones de hacer un mejor papel y tener un mejor desempeño. Pero bueno, las cosas están dadas de esta manera. Yo creo que va a ser una de las cuestiones, que no estaba en la agenda de nuestros primeros días de trabajo, pero ya desde mañana se empezará a tratar estos temas".

Por último, habló de los rumores que vinculan a Sampaoli con la celeste y blanca. "Primero hay que analizar la situación de Bauza, porque es poco serio que se esté hablando de candidatos cuando todavía no ha terminado ni ha concluido un ciclo. Y según tengo entendido, el contrato de Bauza expira el 30 de junio. Creo que por una cuestión de respeto al profesional y por una cuestión de marcar una filosofía de trabajo, primero deberíamos agotar ese tema con el actual director técnico de la selección".