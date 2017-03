Fotos Fin del monto fijo para peñas, boliches, playas de estacionamiento, etc.

Una explicación de la modificación que quita los importes fijos sobre determinadas actividades comprendidas por el impuesto a los Ingresos Brutos fue esbozada por analistas tributaristas del medio. "La ley que acaba de salir en su parte principal elimina los importes fijos en el impuesto sobre los ingresos brutos. Lo que motivó al Ejecutivo a eliminar los importes fijos fue porque desde el 2007 cuando se comenzaron a suceder períodos de alta inflación, los importes fijos debían ser modificados por el Ejecutivo", señaló uno de ellos. Otro destacó que para "evitar que aquellas actividades que estaban alcanzadas por importes fijos y no con la realización de declaraciones juradas se vieran beneficiados más que las que pagaban con declaración jurada y cuya actualización era natural, surgió esta decisión". Esto se explica porque "al aumentar por la inflación la venta de los productos, y como el pago del impuesto es por declaración, entonces había que poner el total de lo vendido, más el aumento de precios por inflación y lo que tenía que pagar, con lo cual, era una actualización natural para los que presentaban declaración jurada. En cambio, para los que tenían importes fijos, si no salía una norma no se modificaba ese importe que pagaban y de esa forma esas actividades podían tener un beneficio", acotó. En cambio, al eliminar los importes fijos, "se evitó esa distorsión de manera tal que ahora prácticamente todas las actividades pagarán en función de su declaración jurada y de allí el 3% del impuesto", completó. Las actividades a las que se les derogó el importe fijo son la A1, A2, A3 y B1, B2 y B3 de la Ley 6793 articulo 7. Entre ellas, hoteles alojamientos, transitorios, casas de citas y establecimientos similares. También garajes y playas de estacionamiento, billares, pool, bowling, juegos mecánicos y electrónicos. Además, boites, café concerts, dancing, night club, y establecimientos similares. Cabarets, bailes y peñas folclóricas, reuniones hípicas, parques de diversiones y circos.