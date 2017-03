Noche de acción en +35 y +45

30/03/2017 -

La Liga Bandeña de Veteranos de Básquet programó para esta noche varios partidos de las dos categorías.

Por el Torneo Dardo Salvatierra de la categoría +35 se cumplirá la siguiente programación: en Patagonia, SEC Banda vs. Tiro Federal BBC y La Familia vs. Siesteros; en San Carlos, Perros Team vs. Tigres Básquet y Los Bandeños vs. Club Tabla Redonda.

Por el Torneo Rubén Romano de la +45 se enfrentarán: en Nicolás Avellaneda, Nicolás vs. Supers de Termas y Asociación de Veteranos vs. Ingenieros.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 22, mientras que los del segundo turno arrancarán a las 23.20.