Un bailarín santiagueño fue felicitado por los reyes de Holanda

30/03/2017 -

Pablo Hernández se coronó de gloria luego de la gran presentación que realizó, en el teatro Diligentia (La Haya, Holanda), el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín (Buenos Aires), donde se desempeña como jefe de escenario, ante la presencia del rey Guillermo, la reina Máxima y el presidente de la Argentina, Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada.

Hernández es santiagueño y bailarín de danzas clásicas y contemporáneas. En esta oportunidad, como él lo aclaró en una entrevista con EL LIBERAL, no bailó, pero si tuvo a cargo toda la puesta en escena del espectáculo con el que cerró la visita oficial argentina a Holanda. ‘Fue una función del Ballet Contemporáneo del teatro San Martín para los reyes. Fue como un regalo de la Nación argentina nuestra presentación en el Teatro Diligentia, de La Haya", manifestó el joven artista.

"El día de la función, todos estábamos con una energía única porque éramos conscientes de que no cualquiera baila para los reyes de Holanda", dijo.

"A mí me venía a la cabeza, a cada rato, un pensamiento de que estaba haciendo algo que se hace desde hace cientos de años, que son artistas bailando para reyes", evocó.

"Esa fue una sensación única, la de sentirme que mi trabajo técnico y de coordinación estaba siendo visto por un rey", indicó.

Contó que al concluir la función, ellos sabían que tenían que asistir a un cóctel pero se llevaron una hermosa sorpresa.

"Estábamos listos para ir a la recepción pero nos sorprendió cuando nos dijeron que el rey y la reina querían vernos y felicitarnos. Nos sorprendió la calidez de ellos. Máxima, una argentina más, estuvo haciendo chistes y hablando completamente en español", reveló Hernández.

"El rey Guillermo intentaba decir algunas cosas en español. Todo era increíble, el rey tratando de que nosotros lo entendamos a él y no él haciendo que nosotros tengamos que hablar en inglés para que él nos entienda. Nos sorprendió muchísimo la calidez de los reyes", precisó.

Resaltó: "En un momento, se me acercó una señora para felicitarme. Me extendió su mano y me saludó muy formal. Se presentó y me dijo que era la Reina madre Beatriz. Ella misma vino a hablarme a mí, a felicitarme y a felicitar a los bailarines".