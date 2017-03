Sergio Massa y José Manuel De la Sota quieren a Granata diputada

30/03/2017 -

Amalia Granata quiere meterse de lleno en la política, y evalúa ser candidata a diputada por Santa Fe.

Según contó en el programa El Arranque de radio Zónica, la periodista fue tentada por el frente de Sergio Massa y José Manuel De la Sota, y ya está recorriendo la provincia, tal como puede verse en su perfil de Instagram.

"Milito para el partido Unir de Santa Fe que conforman UNA, el frente de Sergio Massa y José Manuel De la Sota. La gente del partido tiene ganas de que yo sea candidata a diputada", indicó.

"Empecé a militar el año pasado, y les pedí que me dejen empapar en el tema, y ver si puedo asumir tamaña responsabilidad. Estoy recorriendo la provincia para ver si la gente quiere que ocupe un cargo. Yo me siento capacitada para responderles", reveló. "Cuando recorro los barrios pobres y marginales de Santa Fe, la gente me pide lo que necesita. Yo les aclaro que voy a escuchar y no a prometerles cosas. Voy a luchar por lo que hace falta", dijo.