Sofía Gala se defendió del repudio que recibió en las redes tras declarar que, pese a tener "tres laburos", no llega a fin de mes. "No me cansan las críticas, sino la violencia. No puedo ver mi Twitter porque me dicen cualquier cosa, como ‘falopera’, porque digo que no me alcanza la guita", destacó la hija de Moria Casán.