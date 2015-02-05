CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Marzo de 2017
CASO CERRADO A LAS 18.45
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUE. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR.
15.30 EL SECRETO DE FERI HA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉSDE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANO CHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
18.00 DOCUMENTAL:
GENERACIÓN TIERRA
19.00 MARATÓN 2017
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 BÁSQUET POR CANAL 14: DEF. DE SUD VS. QUIMSA (F)
19.30 LA TOCATA
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.24 MARTHA CONOCE A FRANK, DANIEL Y LAURENCE
09.08 CHIHUAHUA EL FANTASMA
10.48 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
12.39 LEYENDAS DE PASIÓN
15.16 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
15.44 JUNTOS... PERO NO TANTO
17.37 NO ME QUITES A MI NOVIO
19.57 EL ILUSIONISTA
22.00 LUCES ROJAS
TCM
08.07 LOS INCREÍBLES
10.21 GODZILLA (1998)
12.57 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
13.25 PETER PAN
15.26 PARQUE JURÁSICO
17.59 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
19.43 LOS INCREÍBLES
22.00 MONSTERS, INC.
23.51 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TNT
08.21 INSEPARABLE
10.05 ENTRENANDO A PAPÁ
12.09 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
14.09 TOY STORY
15.39 TOY STORY 2
17.28 EL REY ARTURO
19.54 JACK, EL CAZAGIGANTES
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
00.40 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.35 LA FURIA DEL POMPEII
SPACE
07.42 EL GUARDAESPALDAS
10.09 LA HUÉSPED
12.27 CINTA ROJA
14.22 LA ISLA
16.51 STREET
18.30 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL 2
20.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
CINECANAL
09.00 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
11.25 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
13.30 AMOR CIEGO
15.50 TE AMO, BROTHER
17.55 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
19.50 ARMADOS Y PELIGROSOS
22.00 HITMAN. AGENTE 47
23.45 VIERNES 13
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 WTA MIAMI OPEN
15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 PAPÁ CANGURO
17.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DONDE IR
PLAZA DE LOS ÁRABES (PASEO ALVEAR)
+HOY, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO CAPITALINO CONJUNTAMENTE CON SADAIC, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR) +HOY, A LAS 22.30, NOCHE DE FOLCLORE CON ARMANDITO SANTILLÁN.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE) +VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA CLAUDIA ZABALZA, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR (DÉBORA MORALES, FACUNDO AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y ALE ARANDA).
DESAFINADO
(URQUIZA 267) +VIERNES 31, A LAS 22.30, JAM JAZZ CON TOLEDO CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE, DRAMA (ATP) 30/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años) 30/03 - 31/03-17:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años) 30/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP): 30/03 - 17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)
POWER RANGER (2D):AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)30/03 -31/03 17:50 (Cast)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS) 30/03 - 05-04- 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D SUSPENSO (16 años) 30/03 - 22:40 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D): ANIMACIÓN, (ATP) 30/03 -31/03 -17:10 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 30/03 -05/04 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13 años) 30/03 - 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil) CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50 CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/ RESERVA CASTELLANO 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RAPIDOS Y FURIOSOS 3D 17:10 - 20:00 y 22:50 Anticipadas en venta