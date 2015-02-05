CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Marzo de 2017

CASO CERRADO A LAS 18.45

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUE. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR.

15.30 EL SECRETO DE FERI HA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉSDE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANO CHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA.


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

18.00 DOCUMENTAL:

GENERACIÓN TIERRA

19.00 MARATÓN 2017


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 BÁSQUET POR CANAL 14: DEF. DE SUD VS. QUIMSA (F)

19.30 LA TOCATA

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE


CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.24 MARTHA CONOCE A FRANK, DANIEL Y LAURENCE

09.08 CHIHUAHUA EL FANTASMA

10.48 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

12.39 LEYENDAS DE PASIÓN

15.16 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

15.44 JUNTOS... PERO NO TANTO

17.37 NO ME QUITES A MI NOVIO

19.57 EL ILUSIONISTA

22.00 LUCES ROJAS


TCM

08.07 LOS INCREÍBLES

10.21 GODZILLA (1998)

12.57 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

13.25 PETER PAN

15.26 PARQUE JURÁSICO

17.59 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

19.43 LOS INCREÍBLES

22.00 MONSTERS, INC.

23.51 INACTIVIDAD PARANORMAL 2


TNT

08.21 INSEPARABLE

10.05 ENTRENANDO A PAPÁ

12.09 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

14.09 TOY STORY

15.39 TOY STORY 2

17.28 EL REY ARTURO

19.54 JACK, EL CAZAGIGANTES

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

00.40 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.35 LA FURIA DEL POMPEII


SPACE

07.42 EL GUARDAESPALDAS

10.09 LA HUÉSPED

12.27 CINTA ROJA

14.22 LA ISLA

16.51 STREET

18.30 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL 2

20.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE


CINECANAL

09.00 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

11.25 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

13.30 AMOR CIEGO

15.50 TE AMO, BROTHER

17.55 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

19.50 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 HITMAN. AGENTE 47

23.45 VIERNES 13


SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 WTA MIAMI OPEN

15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 PAPÁ CANGURO

17.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DONDE IR

PLAZA DE LOS ÁRABES (PASEO ALVEAR)

+HOY, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO CAPITALINO CONJUNTAMENTE CON SADAIC, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.


EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR) +HOY, A LAS 22.30, NOCHE DE FOLCLORE CON ARMANDITO SANTILLÁN.


MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE) +VIERNES 31, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, DE LA PROFESORA CLAUDIA ZABALZA, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR (DÉBORA MORALES, FACUNDO AGUIRRE, MARY SANDOVAL Y ALE ARANDA).


DESAFINADO

(URQUIZA 267) +VIERNES 31, A LAS 22.30, JAM JAZZ CON TOLEDO CUARTETO.


CINES


SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE, DRAMA (ATP) 30/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años) 30/03 - 31/03-17:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años) 30/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP): 30/03 - 17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

POWER RANGER (2D):AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)30/03 -31/03 17:50 (Cast)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS) 30/03 - 05-04- 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D SUSPENSO (16 años) 30/03 - 22:40 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D): ANIMACIÓN, (ATP) 30/03 -31/03 -17:10 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 30/03 -05/04 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13 años) 30/03 - 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil) CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50 CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/ RESERVA CASTELLANO 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RAPIDOS Y FURIOSOS 3D 17:10 - 20:00 y 22:50 Anticipadas en venta



 
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