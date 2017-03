Como en 'Sharknado', un ciclón hizo "volar" tiburones en Australia

Hoy 14:55 -

El ciclón Debbie causó estragos en la costa del noreste de Australia, a tal punto que el fenómeno hizo "volar" a tiburones del mar.

Los habitantes de Burdekin se vieron sorprendidos por la fuerza del ciclón que dejó un esculo toro en medio de un camino. Estos son extremadamente agresivos y tristemente conocidos por sus ataques a seres humanos.

Pese a su relativamente 'moderado' tamaño, los tiburones toro son de los más peligrosos del mundo, junto con grandes blancos y los tiburones tigre, que son los más propensos a atacar a los humanos.

Por el ciclón, las autoridades australianas ordenaron la evacuación de miles de personas en varias zonas de la costa del noreste por el riesgo de inundaciones tras el paso del ciclón.

#Sharknado. Locals at #Ayr sadly discover another of the untold thousands of marine and land animals that were victims of #CycloneDebbie pic.twitter.com/tMf2WBomQH