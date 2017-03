Abogada de Báez: "Macri muere este año"

Fotos Liliana Costa.

30/03/2017 -

La ex apoderada de Lázaro Báez, el empresario detenido por lavado de dinero y con supuestas vinculaciones con los Kirchner, sembró polémica al augurar un corto futuro político para el presidente Mauricio Macri: “Muere este año”.



En una entrevista brindada vía telefónica y que reveló el programa 23 PM, Liliana Costa sentenció: "El que esté alineado con Macri, conmigo no va. Aparte Macri muere este año, así que mejor aún".

Te recomendamos: Denuncian que Lázaro Báez llegó a adulterar documentos públicos

Costa tuvo la firma legal de Austral Construcciones y cobró alquileres por parte de Báez, pero negó tener nexos con el partido político anterior y con la ex presidenta: “Yo kirchnerista no soy y me chupa un huevo lo que escriban de Cristina".

“El periodismo de investigación no existe porque nadie es capaz de mover el culo para ir a ver un expediente que es público, como en la Cámara Argentina de la Construcción, para tener acceso a lo que es licitaciones y obras públicas", criticó.