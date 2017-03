Fotos "Me cag... en la reina", dijo Hebe de Bonafini sobre Máxima Zorreguieta.

30/03/2017 -

En su tradicional marcha de los jueves, Hebe de Bonafini apuntó sus críticas a la reina Máxima Zorreguieta.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, mencionó con ironía la visita de Macri a Holanda, donde fue recibido por la reina Máxima. "Macri está contento porque lo recibió la reina. 'Dormimos en la pieza de la reina', dice. Me cag... en la reina, por favor, no me hagan reír. ¿Qué nos importa lo que comieron y la ropa que usan?", sostuvo.

"Todo es a costilla del pueblo que sufre, de los compañeros muertos, de los niños pobres, de los que no tienen comida, de los jubilados que no tenemos medicación, de los maestros que no cobran, de las radios que se cierran. Con eso se hacen ellos", agregó sobre el reciente viaje presidencial.

Finalmente, Bonafini afirmó que al Presidente "sólo lo quieren los ricos, los que tienen campos y empresas" y que es "odiado por el pueblo, que le tiene bronca".