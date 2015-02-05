CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Marzo de 2017

A LAS 21.00 FÚTBOL AFA: INDEPENDIENTE vs. VÉLEZ

Hoy 20:42 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

19.45 SORTEO DE HAMBURGO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.00 FÚTBOL AFA. INDEPENDIENTE - VÉLEZ SARSFIELD

23.15 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

23.30 CINE. HITMAN, AGENTE 47

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHEl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

18.00 DOCUMENTAL

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 MEDCEZIR

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EN EL LACTARIO

23.15 UNIPERSONALES

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

08.07 LOS INCREÍBLES

10.21 GODZILLA (1998)

12.57 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

13.25 PETER PAN

15.26 PARQUE JURÁSICO

17.59 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

19.43 LOS INCREÍBLES

22.00 MONSTERS, INC.

23.51 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

TCM

08.00 EL FRANCOTIRADOR

11.25 LA PANTERA ROSA

11.45 MALAS COMPAÑÍAS

14.00 KARATE KID

16.25 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

23.00 RÍO BRAVO

TNT

06.00 INSEPARABLE

07.35 TOY STORY 2

09.13 ANTES DE PARTIR

10.59 EL REY ARTURO

13.24 EL LÓRAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA

15.00 JACK, EL CAZAGIGANTES

17.03 MISIÓN. IMPOSIBLE II

19.22 PUNTOS DE VISTA

21.00 LALI EN VIÑA 2017

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.53 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

00.50HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.39 ANACONDA 3. LA AMENAZA

SPACE

06.00 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

08.04 LA ISLA

10.33 CÓDIGO GANGSTER

12.26 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL 2

14.04 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

15.48 TROYA

18.48 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

23.41 EL RESPLANDOR

CINECANAL

09.00 HOTEL PARA PERROS

10.40 MI NOMBRE ES KHAN

13.20 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME

15.35 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

17.40 INSURGENTE

19.50 ESPÍAS

22.00 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 SON COMO NIÑOS

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

23.00 SON COMO NIÑOS

A DONDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, DÚO VALKIRIAS ROCK, CON TATIANA DÍAZ Y NATY LAINI.

+SÁBADO 1, EN LA TRASNOCHE, CANCIONES POP ROMÁNTICAS CON LUPE CARDOZO.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+HOY, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+HOY, A LAS 22.30, JAM JAZZ CON TOLEDO CUARTETO.

+SÁBADO 1, A LAS 23, ANDREA CANTA BRASIL, CON JORGE SUÁREZ (GUITARRAS), CARLOS SANDOBAL (BAJO), WALTER MORE (PIANO), “GOMA” HERRERA (BATERÍA Y PERCUSIÓN).

LA DELFINA

(ROCA 353)

+HOY, PABLO CARABAJAL, SANAVIRONES.

CINES


SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

31/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

31/03-17:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

31/03- 01/04 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP):

31/03 - 17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:10 (Subt)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

31/03 17:50 (Cast)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

31/03 - 01/04 -22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

31/03 -17:10 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13 años) 31/03- 01/04 -22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/RESERVA CASTELLANO 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

Anticipadas en venta

 
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