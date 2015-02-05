CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Marzo de 2017
A LAS 21.00 FÚTBOL AFA: INDEPENDIENTE vs. VÉLEZ
Por El Liberal
Hoy 20:42 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
19.45 SORTEO DE HAMBURGO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.00 FÚTBOL AFA. INDEPENDIENTE - VÉLEZ SARSFIELD
23.15 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
23.30 CINE. HITMAN, AGENTE 47
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHEl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
18.00 DOCUMENTAL
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 MEDCEZIR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EN EL LACTARIO
23.15 UNIPERSONALES
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
08.07 LOS INCREÍBLES
10.21 GODZILLA (1998)
12.57 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
13.25 PETER PAN
15.26 PARQUE JURÁSICO
17.59 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
19.43 LOS INCREÍBLES
22.00 MONSTERS, INC.
23.51 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TCM
08.00 EL FRANCOTIRADOR
11.25 LA PANTERA ROSA
11.45 MALAS COMPAÑÍAS
14.00 KARATE KID
16.25 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
23.00 RÍO BRAVO
TNT
06.00 INSEPARABLE
07.35 TOY STORY 2
09.13 ANTES DE PARTIR
10.59 EL REY ARTURO
13.24 EL LÓRAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA
15.00 JACK, EL CAZAGIGANTES
17.03 MISIÓN. IMPOSIBLE II
19.22 PUNTOS DE VISTA
21.00 LALI EN VIÑA 2017
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.53 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
00.50HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.39 ANACONDA 3. LA AMENAZA
SPACE
06.00 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
08.04 LA ISLA
10.33 CÓDIGO GANGSTER
12.26 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL 2
14.04 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
15.48 TROYA
18.48 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
23.41 EL RESPLANDOR
CINECANAL
09.00 HOTEL PARA PERROS
10.40 MI NOMBRE ES KHAN
13.20 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME
15.35 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
17.40 INSURGENTE
19.50 ESPÍAS
22.00 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 SON COMO NIÑOS
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
23.00 SON COMO NIÑOS
A DONDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, DÚO VALKIRIAS ROCK, CON TATIANA DÍAZ Y NATY LAINI.
+SÁBADO 1, EN LA TRASNOCHE, CANCIONES POP ROMÁNTICAS CON LUPE CARDOZO.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+HOY, SEGUNDA EDICIÓN DE LA GRAN FIESTA POPULAR “LOS CANTARES”, CON MARCELO VÉLIZ Y EL QUINTETITO, GRUPO FUGA, LA BANDA DEL ÁNGEL (TRIBUTO A GARY), LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, JOVITA SUBIRE, ACADEMIA DE DANZAS “POTROS DEL TIEMPO”, Y EL TALLER DE ARTE POPULAR.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+HOY, A LAS 22.30, JAM JAZZ CON TOLEDO CUARTETO.
+SÁBADO 1, A LAS 23, ANDREA CANTA BRASIL, CON JORGE SUÁREZ (GUITARRAS), CARLOS SANDOBAL (BAJO), WALTER MORE (PIANO), “GOMA” HERRERA (BATERÍA Y PERCUSIÓN).
LA DELFINA
(ROCA 353)
+HOY, PABLO CARABAJAL, SANAVIRONES.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
31/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
31/03-17:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
31/03- 01/04 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP):
31/03 - 17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:10 (Subt)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
31/03 17:50 (Cast)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
31/03 - 01/04 -22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
31/03 -17:10 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13 años) 31/03- 01/04 -22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/RESERVA CASTELLANO 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50
Anticipadas en venta