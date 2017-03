Otro capítulo apasionante se cumplirá en el Torneo Apertura

Hoy 21:02 - La tercera fecha del Torneo Apertura, de la categoría Libres, se disputará mañana, según lo informó la Fepuse. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15.30 y los del segundo turno, a las 17.30. Programa En Abogados: Abogados Cat vs. La Pachanga y Abogados Topos vs. Intocables. E n Alumni: Ca Deca vs. La Gloriosa y Valencia FC vs. Kinesiólogos. En Iosep: La Reserva vs. Ramón Carrillo y Aesya vs. Dep. Cristal. En Los Cardozo: La Eskina FC vs. Metalúrgica Dorrego y Norcen Night vs. El Depor. En Pichones: Nápoli vs. Halcones y La 59 vs. Contadores Jrs. En Estrella Roja: Chelsea FC vs. Hampones y Nueva Chicago vs. Lex Doctor