El domingo se disputará una nueva fecha del Apertura “Gandulla Díaz”

Hoy 21:38 - El próximo domingo se jugará una nueva fecha del Torneo Apertura 2017 denominado “Gandulla Díaz”, que hace disputar el Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs. Los cotejos se jugarán en todas las canchas desde las 9, con 30 minutos de tolerancia reglamentaria. De la programación se destaca el duelo entre Óptica Molinari y Cuinfase, que se enfrentarán en cancha de la Filial 23. Los equipos todavía están en proceso de formación, pero necesitan los puntos para consolidar una idea de juego que les permita acceder a puestos de vanguardia. Programa En Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Remises del Plata. En Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Casa Olga. En Filial 23: Óptica Molinari vs. Cuinfase. En Gremio Municipal: Independencia vs. Eroplast. En Infantería: Abogados vs. Gremio Municipal. l