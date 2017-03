Desgarrador testimonio: "Creo que me voy, cuidá a mi hermanita"

Hoy 21:40 -

Alexander Flores tenía 27 años, estudiaba arquitectura y días atrás fue asesinado cuando intentó escapar de un grupo de delincuentes. "Creo que me voy, cuidá a mi hermanita", le dijo el joven a su padre, a una cuadra y media de su casa, donde cayó herido de bala.

Los hermanos de la víctima tienen 19 y 10 años. Se había comprado una moto para ahorrar en el transporte público y tener más tiempo para estudiar y trabajar. "Nos han dejado solos y a la deriva, roban todo el tiempo, en todo el barrio y nadie hace nada", exclamó el padre del occiso.

"Fui corriendo y estaba tirado en el piso. Lo acosté sobre mis rodillas y le pedí que no se durmiera, que aguantara porque era fuerte. Me llegó a decir ‘creo que me voy, cuidá a mi hermanita’ y se desmayó. La ambulancia tardó unos 15 ó 20 minutos en llegar y mientras lo operaban en el Hospital Gandulfo se me fue", relató con lágrimas en sus ojos.

Dos semanas antes, el joven había sido víctima de un robo en la parada del colectivo. Por el momento no hay sospechosos detenidos por el crimen y los investigadores buscan en las cámaras de seguridad algún indicio de los sospechosos.