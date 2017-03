Reprogramación de los cuartos de final en la C55

Hoy 21:42 - Las llaves de cuartos de final se jugarán desde las 9, con la siguiente programación: En cancha de París: Simusa vs. Sanitarios Riki. En Villa Borges: Estrella del Norte vs. Luz y Fuerza. En Villa Tranquila: Gus/Car vs. Estudiantes. En El Triángulo: Triángulo vs. Trigoria. En Chacarita: Chacarita vs. Ima Construcciones. En Lugones y Lavalle: Ateneo San Roque vs. Panificadora Lola. En Campeones del 28: Estilista Riki Gómez vs. Bella Vista.