El Torneo de Honor 2017 pondrá cuarta mañana con una gran agenda

Hoy 21:47 - El Torneo de Honor 2017, que organiza y hace disputar la Liga Bandeña de Ex Futbolistas, presentará mañana una agenda repleta de partidos correspondientes a la cuarta fecha. El certamen que agrupa a diversos equipos de la “Cuna de Poetas y Cantores” está reservado para las categorías C20, C34, C40, C45 y C50. El programa completo de mañana es: C34, en Paraíso, 16, Paraíso vs. Argentinos del Norte. En Bº Central Argentino, Bº Central Argentino vs. Echeverría FC. En Quilmes, 16, Quilmes vs. Los Cardones. En Río Dulce, 16.20, Río Dulce vs. Coronel Lugones. En Gremio Uno, 16.20, Dep. Manuel Belgrano vs. La 23. En Produnoa Uno, 16, Produnoa vs. Bº Salido. En Zahuy FC, 16, Zahuy FC vs, Hual Club. En 17 de Octubre, 17.30, Las Palomas vs. 25 de Mayo. En Dep. Alem, 17.30, Dep. Alem vs. San Isidro. En Pablito, 16, Pablito FC vs. Triángulo. En Villa Suaya, 16, Villa Suaya vs. Constitución FC. En Tapizados Acuña, 16, Independencia Irma FC. En Coronel Lugones, 16, Argentinos del Sur vs. River Plate. En Alto Verde, 16, Alto Verde vs. Transporte Yamila. En Dep. Rincón, 17.30, Dep. Rincón vs. Belgrano. En La Higuera, 17.30, La Higuera vs. Villa Unión. En Produnoa Dos, 16.20, Soler FC vs. Fénix FC. C40, en Central Norte, 17.30, Central Norte B vs. Argentinos del Norte. En Palermo, 17.30, Palermo vs. 25 de Mayo. En Alto Verde, 17.30, Alto Verde vs. Los Cardones. En Zahuy, 17.30, Zahuy FC vs. Coronel Lugones. En Gremio Uno, 17.50, Dep. Manuel Belgrano vs. Los Simpson. En Produnoa Uno, 17.30, Produnoa vs. Villa Unión. En El Polear, 16, El Polear vs. River Plate. En Matadero, 16, Def. Maipú vs. Bº Gorrini. En Tapizados Acuña, 17.30, Independencia B vs. Dep. Alem. En Produnoa Dos, 17.50, Soler FC vs. Central Norte. En Río Dulce, 17.50, Río Dulce vs. Def. Los Lagos. En Villa Suaya, 17.30, Villa Suaya vs. Independencia. En Ampl. Paraíso, 16, Hual Club vs. Dep. Italiano. En Belgrano, 17.30, Belgrano vs. San Javier. En Gremio Dos, 16, Besares vs. Chacarita. C45, en Chacarita, 16, Chacarita vs. Diablos Rojos. En Paraíso, 17.30, Paraíso vs. Platense. En San Isidro, 17.30, San Isidro vs. Hual Club. En Matadero, 17.30, Def. Maipú vs. Def. 9 de Julio. En San Juan, 16, San Juan vs. Dep. Walter. En Media Flor, 17.30, Besares vs. Aristóbulo del Valle. En Rosario, 18, Rosario vs. La Fraternidad. En Gremio Dos, 17.30, Irma FC vs. Gremio Dos. C50, a las 17.30 la mayoría de los partidos, en Def. Vilmer, Indep. Media Flor vs. San Isidro. En Hual Club, Hual Club vs. CS Avenida. En Arg. del Norte, Arg. del Norte vs. Villa Suaya. En Quilmes, Unión Obrera vs. Villa Griselda. En Irma FC, 17.50, Irma FC vs. Soler. En El Cruce, El Cruce vs. Güemes. En Arist. del Valle, Arist. del Valle vs. Chacarita del Sud. En San Juan, San Juan vs. Las Palmas. En San Lorenzo, Cable Express vs. Quilmes. En Parque Municipal, Sarmiento vs. Río Dulce. En Def. de Vilmer, 16, El Polear vs. Agua y Energía. En De Pablo, Amigos Bandeños vs. San Isidro B. En El Porvenir, Credenciales NOA vs. San Andrés FC. En San Fernando, Villa Raquel vs. Kiosco Isa FC. En Rentas, Dep. Pompeya vs. Hual Club B. C20, en Dep Alem, 16, Dep. Alem vs. Barrio Independencia. En Dep. Rincón, 16, Alianza FC vs. Villa Inés. En Argentinos del Norte, 16, Argentinos del Norte vs. 25 de Mayo. En Río Dulce, 15, Juv. de Río Dulce vs. Defensores de Pompeya. En Irma FC, 15, Dorrego vs. Villa Suaya; 16.20, Irma FC vs. Dep Dani. En Aristóbulo del Valle, 16, Finca de Ramos vs. Belgrano. En Produnoa Dos, 15, Soler FC vs. Central Norte. En San Lorenzo, 16, Zugas FC vs. Laprida FC. En Bº Central Argentino, 16, 12 de Octubre vs. Río Dulce. En El Cruce, 16, Amp. 25 de Mayo vs. Avenida City. En Belgrano, 16, Bº Salido vs. Produnoa.