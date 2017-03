Mañana se vivirá la sexta jornada del certamen Carlos “Palo” Carabajal

Hoy 21:48 - Con una atractiva cartelera de encuentros, mañana se pondrá en marcha la sexta fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga Santiagueña de Veteranos para sus equipos de las categorías C40 y C50. En la mayor, el certamen se denomina Carlos “Palo” Carabajal. Los partidos del primer turno son los únicos que tendrán tolerancia de 30 minutos y su comienzo fue estipulado para las 16. El programa de la sexta fecha es el siguiente: En Dos de Abril: Aluminio Alu-Mart vs. Villa María (40) y Carnes Marito vs. Gremio Judicial (50). En San Luis: Taller Carlos Issi vs. Mariano Moreno (40) y San Luis vs. Barrio Primero de Mayo (40). En Los Potros: Virgen del Rosario vs. Los Herederos (40) y Centinelas Unidos vs. Cerrajería José Luis (50). En Bosco ll: El Gallo vs. Cristian FC (40) e Islas Malvinas vs. Cristian FC (50). En Santa Rita: Unión vs. Los Fugitivos (40) y Santa Rita vs. Triángulo Rojo (50). En Pablo VI: Pablo VI vs. Dos de Abril (40) y Pablo VI vs. Despensa Nico (50). En Pampa Múyoj: Gimnasio Karen vs. Triángulo Rojo (40) y Carnicería Daniela vs. Dos de Abril (50). En Estrella Roja: Club Piedritas vs. Cadetería Alsina (40) y Estrella Roja vs. Santa Lucía (50). En Los Poros: Verdulería Los Amigos vs. Club Atlético Luján (40) y Loma FC vs. Ferretería Santa Lucía (40). Libre: Villa del Carmen (40). Por otra parte la Comisión Técnica resolvió, a pedido de los delegados, mantener una semana más la apertura del Libro de Incorporaciones y Pases hasta el próximo lunes 3 de abril. 