Coinor recibirá las emociones del torneo Miguel “Quetupí” Patire

Hoy 21:52 - CHOYA, Choya (C). La quinta fecha del torneo Miguel Patire que es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías se disputará hoy y mañana. Todos los juegos tendrán como escenario el Club Social y Deportivo Coinor de esa ciudad. Para esta noche los encuentros darán inicio a las 20.30 con los choques entre Mercadito Fernando vs. Panificadora La Deseada y luego lo harán El Duende vs. Carnicería Tres Hermanos. Mañana desde las 15.30 se medirán Los Canarios vs. Carpintería Jara; Deportivo Choya vs. Panificadora La Suecia; Los Amigos vs. Veteranos; Icaño vs. La Casa del Plomero; M y M Deportes (líder de la Zona B con 12 puntos) vs. Tornería Pineda (puntero de la zona A con 9 unidades) y Quirós vs. La Mexicana.l