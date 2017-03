Mañana la cita será en el Tiro Federal de Frías

Hoy 21:53 - CHOYA, Choya (C). En el estadio del Tiro Federal de Frías se pondrá en juego la 13ª fecha del campeonato denominado Blanca Rosa Ramos de Sánchez de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. La cita será mañana desde las 15.30 con el siguiente programa de encuentros: El Vasco Carnes vs. Prof Véliz; Autoservicio La More vs. Los Tornillos; Los Cuervos vs. Los Verdes y Los Leones vs. Mercadito Del Valle. Libre: Barrio Oeste. Los resultados de la semana pasada fueron: Los Cuervos 0, Autoservicio la More 1; Los Leones 0, El Vasco Carnes 0; Los Tornillos 3, Profesor Véliz 0; Mercadito del Valle 2, Barrio Oeste 0. La punta del certamen tiene a Los Verdes y Los Tornillos con 22 unidades.l