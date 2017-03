Noche de fútbol y muchas emociones en la cancha del Parque Municipal de Frías

Hoy 21:53 - CHOYA, Choya (C). La Liga de las Instituciones de Frías programó para esta noche la cuarta fecha del certamen Claro Inter Cell, en el Parque Municipal de esa ciudad. La jornada se iniciará a las 20. Allí se medirán Loma Negra vs. Obras; Tránsito vs. Banco; Policía vs. Salud; Biodiésel vs. Profesores; Aoma vs. Social y a última hora lo harán Comercio vs. Polideportivo. Cabe destacar que los partidos del miércoles último arrojaron los siguientes resultados: Loma Negra 6, Salud 2; Profesores 3, Policía 1; Social 4, Obras 1; Aoma 10, Comercio 5; Polideportivo 3, Tránsito 2 y Banco 3, Biodiésel 0. La punta está en manos de Profesores y Social con 9 unidades. l