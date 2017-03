El Carlitos Leguizamón continúa mañana con una gran cartelera

Hoy 21:57 - El Torneo Apertura denominado Carlitos Leguizamón continuará mañana con la disputa de la sexta fecha, donde decenas de equipos irán con la intención de cosechar los tres puntos para poder seguir escalando posiciones. En esta jornada se destaca el duelo que protagonizarán en cancha de Los Gedes, los conjuntos de Mónaco ante Kiosco Benja. No menos importante será el duelo que sostendrán en Campeones del 28, Pibes del Cáceres ante Lucha. La actividad se iniciará a las 15.30 y habrá una tolerancia de 30 minutos, solo para los partidos del primer turno. La programación completa: En cancha de Mosconi: Coronate vs. Kennedy (20); El Salvador vs. Vino Tinto (20); Mosconi vs. Golo Sur (30). En Santa Lucía: Santa Lucía vs. La Falopandilla (20); PSG vs. Amigos Unidos (30); Peluquería Jaime vs. Los Piratas (30). En Bº San Martín: Tigres vs. Kanki (20); Bº San Martín vs. Villa María (20); Fénix vs. La Loma (20). En Viamonte: Bº Libertad vs. Amigos de Zeta y Chacha (20); Santa Fe vs. Juveniles Bº San Martín (20); Viamonte vs. Tronquito (30). En El Vinalar: Juveniles de la Ancha vs. Los Amigos (20); La Ancha vs. Huracán (20); Industria vs. 1ª Junta (30). En Solís: Industria vs. La 16 (20); Bobinados Soria vs. Juveniles de Fondo de Vinalar (20); Junior vs. La Güemes (20). Los Gedes: Los Gedes vs. Vinalar (20); Mónaco vs. Kiosco Benja (30); Villa María vs. Rifas Tunis (30). En Los Pitufos: Pasaje 445 vs. Juveniles Siglo XXI (20); Mailín vs. Pibes de la 67 (20); Siglo XXI vs. Mailín FC (30). En Virgen del Valle: La Gruta vs. Tradición (20); Trofeos JJ vs. Racing (20); Ciclón vs. Jonami (20). Siglo XXI: Pibes Siglo XXI vs. Los Choguers (20); La Cuadra vs. Contreras (20); Los Sucios vs. Panificadora Vidal (30). En Campeones del 28: Pibes del Cáceres vs. Lucha (20); Los 3 Amigos vs. La Pueyrredón (20); La Barra de Gento vs. Eli FC (20); Sara y Mañu vs. Los Sucios (30). En Grill: Dragones vs. La Dorrego (20); Necochea vs. Pumas de la Católica (20); Absalón Ibarra vs. Francisco de Victoria (20); 3 Amigos vs. Pumas del 1º de Mayo (30). En Racing de Ulluas: Racing de Ulluas vs. Los Pibes de Siempre (20); Juveniles Tronquito vs. Tronquito (20); Estudiantes vs. Fondo de Vinalar (30). En Pami: Islas Malvinas vs. Amigos de Lucianita (20). l