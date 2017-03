El último campeón de la Liga Fan, Cacheteao con Coca, tendrá un duro compromiso ante el siempre complicado equipo de Niupi FC

Hoy 21:58 - La zona Sur, se paralizará mañana para darle paso a una nueva fecha del torneo Apertura JR Indumentaria que organiza la Liga Fan, en el predio de El Potrerito. En la ocasión se pondrá en juego la cuarta fecha. En esta jornada, sobresale el duelo que sostendrán en la cancha 5, desde las 13.50, el último campeón Cacheteao con Coca ante el Niupi FC. El equipo del barrio Belgrano intentará quedarse con los tres puntos, para mantenerse en las primeras colocaciones, pero en frente tendrá al conocido Niupi que con el regreso de algunos históricos y la inclusión de juveniles se mantiene invicto en la competencia. Además, Oglobo Megacotillón otro de los animadores tendrá un duro compromiso ante Imprenta Leo que busca ser la revelación de la competencia. No menos impor tante será el par tido que protagonizarán en la cancha 1, Tiendas Tukis ante Los Amigos. Cabe recordar que los partidos programados para el primer turno, iniciarán a las 13.50 y tendrán una tolerancia de 10 minutos. Cartelera Cancha 1: Atlas F.C. vs. Real Madrid 13:50; Tiendas Tukys vs. Los Amigos 15:20; Bahianos F.C. vs. Bayer Múnich 17; RHogar vs. Beltrán City 18:20 Cancha 2: Fecha F.C. vs. Tar Tec 13:50 y Oglobo Megacotillon vs. Imprenta Leo 15:20. Cancha 3: Taller Tévez vs. Coesa 13:50 y Los Pot reros vs . Quilmes F.C. 15:20 Cancha 4: Ferretera Pecce vs. Los Pibes 13:50; El Puente vs. Bº Juramento 15:20; Newbery vs. Los Coyotes 17; Los Amigos F.C. vs. Sara Mañu 18:20. Cancha 5: Niupi vs. Cacheteao con Coca 13:50 y La Vagancia vs. La Andes 15:10. Cancha 7: Warriors vs. Málaga 13:50; Napoli vs. Los Poros 15:20; Sacachispas vs. Peluquería Nano 17:00; América vs. Los Collados 18:00. Cancha 8: La 11 -14 vs . Al l Boys 13:50; Messina vs. La Quinchada 15:10.