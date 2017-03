Fotos ILUSIÓN. Marc Márquez se mostró optimista en pelear por el triunfo en el Gran Premio de la República Argentina, aunque no está del todo conforme con su moto.

El piloto español Marc Márquez, cuarto en el primer Gran Premio de la temporada de MotoGP disputado en Qatar, afirmó que en estos momentos no tiene "la moto soñada". "Creo que ahora no es la moto soñada, hay cosas que mejorar, pero no está del todo mal", declaró ante los medios de comunicación después de un acto con la marca de ropa Pull & Bear. También el piloto de Repsol Honda apuntó que para la carrera en el circuito de Losail cometió un error en la elección de sus neumáticos. "Sí que me equivoqué, con duro a lo mejor hubiéramos hecho podio, pero también nos podíamos haber caído", explicó. En esa misma línea, Márquez quiso mostrar calma en cuanto a la consecución de resultados. "Qatar es un circuito en el que nuestros puntos fuertes no existen y todos nuestros puntos débiles están ahí, habrá circuitos que dominemos", dijo, antes de desear que en la Argentina y Estados Unidos pueda estar "luchando por la victoria". Con el próximo Gran Premio del país sudamericano (9 de abril) en el horizonte, el piloto español habló sobre a quiénes ve como favoritos esta temporada. "Los dos pilotos de Yamaha (el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi) y mi compañero de equipo (Dani Pedrosa) son los tres más peligrosos", afirmó Márquez, que también comentó la actuación de Jorge Lorenzo. "Le esperaba más fuerte, pero es un gran piloto y llegará", concluyó.