Dos regresos en el “Pincha”

31/03/2017 -

Estudiantes mostrará los regresos de Mariano Andújar y Sebastián Dubarbier en lugar de Daniel Sappa y Matías Aguirregaray, mientras que Augusto Solari -con una molestia- no pudo terminar el entrenamiento y es la única duda en el equipo que recibirá el domingo a Arsenal. El técnico Nelson Vivas aguardará al mediocampista hasta hoy y en caso que el ex River no esté en condiciones su reemplazante estará entre los juveniles Nicolás Talpone y Juan Bautista Cejas. Además, el DT respetó el 4-4-2.