En Defensa y Justicia esperan por Castellani

Fotos PRÉSTAMO. Gonzalo Castellani llegó al "Halcón" cedido por Boca.

31/03/2017 -

Defensa y Justicia aguardará por el mediocampista Gonzalo Castellani para visitar mañana a Boca Juniors, en un encuentro correspondiente a la 18ª fecha de la Primera.

La duda del entrenador Sebastián Beccacece pasa por el volante, ya que hasta el momento desde la institución "Xeneize" no llamaron para avisar si puede estar o no en cancha, pues en el contrato del préstamo no figura lo contrario.

De esta manera, el once titular del "Halcón" será con Gabriel Arias; Ignacio Rivero, Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza y Rafael Delgado; Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez; Gonzalo Castellani; Agustín Bouzat y Nicolás Stefanelli.

"De nuestra parte esperamos hacer lo mejor posible y mentalizarnos en los tiempos que se necesitan para el partido ante Boca y luego por la Copa Sudamericana", remarcó el "Galgo" Gutiérrez en la rueda de prensa.

"El principal problema son las situaciones que creamos y no las convertimos. Falta aceitar eso, ser más efectivos, por lo demás me quedo tranquilo que el equipo mantiene una identidad y capitaliza bien sus recursos. Tenemos el privilegio de ser un conjunto ordenado", analizó.

Finalmente, el futbolista surgido en Vélez Sársfield valoró: "La dinámica es muy buena y buscamos ser protagonistas, pero el punto más importante es estar atentos a las llegadas del rival y no caernos anímicamente. Da bronca cuando no sumás, aunque te reconforta que por lo menos hiciste todo para lograr un buen resultado".

El plantel se entrenará nuevamente hoy en turno matutino y allí se publicará la lista de concentrados para la visita a la Bombonera.