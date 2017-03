Analizan por qué Trump perdió apoyo y puede no llegar a final de mandato

31/03/2017 -

Andrés Repetto tiene la cualidad de poder escrutar aún a la distancia, lo que la mayoría de los que siguen el devenir político internacional intuye, pero que no alcanza a definir con claridad. Anoche brindó una conferencia, invitado por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana que preside el CPN Atilio Chara en el CCB. "Trump, el provocador global", fue el título de su exposición.

Con mucha interpretación y una vasta información, el analista internacional logró captar la atención del auditorio. Al final luego de escucharlo hay una espina que queda clavada e invita a pensar: ¿Trump podrá terminar su mandato? ¿Los mismos que lo llevaron al poder lo dejarán? ¿Por qué? Todas esas preguntas quedaron flotando luego de la charla y de un diálogo exclusivo que mantuvo con EL LIBERAL.

¿El presidente Trump tiene el apoyo de la gente de su partido? fue la primera pregunta.

"Primero, no es la gente de su partido. Él agarró el partido Republicano para llegar al poder y los republicanos lo usaron para llegar al poder y metieron un vicepresidente que es republicano. Eso lleva a otra pregunta. Ahora, Trump ya dijo que hay que combatir a los demócratas y al ala ultra conservadora de los republicanos. Teniendo esa foto que él no es republicano y que los republicanos lo votaron con la nariz tapada, la pregunta es: ¿Con estas crisis y este gobierno que no arranca, cuánto tiempo lo van a seguir aguantando los republicanos?", sostuvo Repetto. Primera respuesta para pensar.

En ese contexto, el analista se preguntó: "¿Es ciencia ficción hablar de un impeachment? ¿De un juicio político? ¿Es ciencia ficción pensar que lo podrían llegar a acusar por traición a la patria cuando hay un Rusia Gate que avanza con comisiones en el Congreso, donde un Presidente no confía en sus servicios de inteligencia y sus servicios de inteligencia no confían en su presidente porque creen que está hablando con los espías rusos? Sin duda es de ciencia ficción, donde todo es posible". Pero todo esto es lo que está sucediendo en la realidad política de EE.UU.

Incontrolable

Repetto recordó que cuando tuvo la oportunidad de cubrir las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia, "los demócratas decían que un tipo -como Trump- que no se controla a la hora de manejar twitter, qué haría a la hora que tuviera los códigos nucleares. Bueno, hoy los tiene. Por eso hablo del provocador global".

Señaló que "Trump, toda la vida provocó en forma interna. Pero, una cosa era patear el tablero del partido republicano y de la interna de las elecciones y otra cosa es patear el tablero global. Por eso hoy es el provocador global. Pero, ¿cuáles van a ser las consecuencias?". Indicó que "apenas empezó a decirles a los chinos que no iba a dejar que hicieran algunas cosas, la prensa china que está en manos del gobierno chino, le dijo que si hacía eso se preparara para una guerra termonuclear. O sea, estamos viviendo una ciencia ficción", señaló. Pero eso que parece ciencia ficción, es la realidad.

El analista, indicó que "mi planteo es que un presidente impredecible en un país pequeño es intrascendente. Un presidente impredecible en Corea del Norte ya es un problema. Pero, un presidente impredecible en EE.UU. es un peligro para la humanidad".

En este sentido, ¿cuáles son los contrafrentes, cuáles los límites que podría tener el presidente del país más poderoso del mundo para dejar de ser ese peligro?

Para Repetto, "mientras Trump haga lo que el Pentágono (el poder militar) quiere, la cosa va a marchar. Mientras él haga más o menos lo que los republicanos quieren, la cosa va a marchar. No hay que olvidar que en EE.UU. no hay golpe de Estado. A los presidentes los matan", señaló.

Recordó que Trump "empezó la campaña diciendo que la Otan, esa alianza militar entre europeos y americanos era algo viejo, que todos tenían que poner plata. Bueno, ahora no se interrumpió la llegada de militares americanos a Lituania, Polonia, porque hay una guerra en medio de Europa. Los ejercicios militares se siguen haciendo. Es decir, una cosa es la que dice en este aspecto y otra cosa lo que está haciendo. Y está haciendo lo que el establishment quiere".

No obstante, "lo que me pregunto es qué puede pasar si no hace caso a lo que el establishment militar quiere. Bueno, a Kennedy le pasó algo cuando se quiso ir de Vietnam".

En este sentido, lanzó un dato revelador: "Hay senadores demócratas que ya empiezan a decir que senadores republicanos les dicen que tienen sus dudas sobre la salud mental del Presidente. A eso, hay que sumar el Rusia Gate (la investigación que roza a su Gobierno) que va a una velocidad, de ciencia ficción", completó.