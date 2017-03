"Hace falta procesar la historia completa de lo que pasó antes y durante la dictadura

Fotos MIRADA. Claudio Avruj aseguró que con Macri "no hay un retroceso en políticas de derechos humanos"

31/03/2017 -

La "politización de los derechos humanos" y las "inaceptables comparaciones" que se hicieron del Gobierno nacional vinculándolo con la última dictadura militar, fueron repudiadas por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, al considerar que "aun, los argentinos no procesaron la historia completa de todo lo que pasó en la dictadura", enfatizó.

En diálogo con EL LIBERAL, el funcionario ahondó que "el fanatismo y la cerrazón que hubo durante 12 años (kirchnerismo) de crear un relato de una sola visión, fue perjudicial".

Ahondó que "nada justifica el Golpe de Estado, el terrorismo y la represión, pero nunca podemos avalar y respetar a los sectores (guerrilleros) que se alzaron en armas, y a los grupos parapoliciales que se instalaron en democracia, ni tampoco tolerar la acción de grupos amparados por el Gobierno democrático de entonces y desde ese lugar, luchar a la fuerza. Aquello merecía, en tiempo y forma, la aplicación de la Justicia y no el terrorismo de Estado como se aplicó", apuntó.

Los "dos demonios"

Por otro lado, Avruj rechazó que el gobierno sostenga la teoría de los dos demonios" y sostuvo que "el Gobierno anterior, puso en 12 años como agenda, el tema de los desaparecidos y la dictadura, pero no habilitó en absoluto el debate. La teoría de los dos demonios fue instalada para que no se debata como hoy se lo hace, de todo lo que implicó el antes, durante y después del proceso. Hoy se reconoce que los grupos armados terroristas provocaron también daño, dolor y muerte. Eso no justifica en absoluto la represión sanguinaria de parte del Estado. Hablar con profundidad del tema, no implica ser tildado de avalar la teoría de los demonios. Esa fue una excusa creada con mucho éxito para impedir el debate profundo sobre los años oscuros que vivió el país", sentenció.

Frente a las acusaciones de Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, contra Macri de llevar a cabo un gobierno dictatorial, Avruj dijo que sus palabras "son intolerables, porque el presidente Macri respeta los derechos humanos y tampoco hay un retroceso en políticas de derechos humanos. Seguimos adelante con los juicios de lesa humanidad, y somos los primeros en condenar permanente el terrorismo de Estado y su plan sistemático de violencia, tortura, desaparición y muerte; trabajando en toda la agenda por la memoria, verdad y justicia", aseguró

Prosiguió, señalando que las acusaciones de la dirigente "son imputaciones de carácter político teñido de ideología. A nosotros nos interesa conversar con todos los sectores, en tanto y cuanto se mantenga el respeto y que llamen a generar unidad", recalcó.