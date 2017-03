Un fin de semana de mucha acción en toda la provincia

31/03/2017 -

La segunda fecha del Torneo Iniciación de Rugby se jugará en distintas ciudades de la provincia entre mañana y el domingo, con partidos muy atractivos en la Zona Campeonato y Desarrollo y también con actividad para las divisiones juveniles.

Por el grupo A de la Zona Campeonato, Santiago Lawn Tennis recibirá mañana a Añatuya, que hará su presentación en el certamen, en tanto que el domingo el por ahora único líder Santiago Rugby esperará a Old Lions, que debutará en el torneo.

Mientras tanto por el grupo B, mañana se enfrentarán Olímpico ante Clodomira en La Banda y el domingo, Club de Amigos buscará en Fernández su segunda victoria al recibir la visita de Unse.

Por la Zona Desarrollo habrá cuatro encuentros, tres en el interior y uno en esta ciudad. El sábado será el turno de Fernández RC y Loreto, que debutó con un triunfo la semana pasada; el domingo jugarán Frías frente a La Cañada de Ojo de Agua, Dorados recibirá al debutante Brea Pozo y Juríes será local ante Sanavirones de Bandera.

Programa

Mañana: Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya (16.30 ambas divisiones), Olímpico vs. Santiago Rugby C (15, en Intermedia); Olímpico vs. Clodomira (16.30 en Primera); Old Lions C vs. Unse (16.30, en Intermedia); Fernández vs. Loreto (16.30 en Primera).

Domingo 2: Santiago Rugby vs. Old Lions (15 en Intermedia, 16.30 en Primera); Club de Amigos vs. Unse (16, en Primera); Fernández vs. Loreto y Dorados vs. Brea Pozo (16, en Primera): Frías vs. La Cañada (16, en Primera)

Juveniles

Mañana: Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya (a las 15 en M15 y M17), Santiago Rugby vs. Old Lions (a las 15 en M15 y M16; 16.30, en M17 y M19).

Domingo 2: Frías vs. La Cañada y Juríes vs. Sanavirones (a las 15).